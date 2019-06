Sverre Farstad er klar med nyt offshorerederi

Efter at have fjernet sit navn fra en storstilet fusion i norsk offshore for få år tilbage er Sverre Farstad nu klar med et nyt sats på industrien.

Farstad har sammen med Svein Leon Aure og Roger Halsebakk netop startet et nyt rederi med navnet Sverre Farstad & Co AS, skriver Sysla. Rederiet lægger fra land med et enkelt forsyningsskib, men ambitionerne går på at vokse yderligere. Målet er dog ikke nødvendigvis at eje alle skibe selv, skriver Sysla.

"Jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været nogle dårlige år. Men i et års tid nu har jeg tænkt i nye baner, og nedturen har også givet vigtig læring for familien," siger Sverre Farstad til Sysla.

Selv bliver Sverre Farstad formand for rederiet, skriver mediet.

Farstad-familiens rederi Farstad Shipping blev en del af den omfattende fusion i norsk offshore i 2017. Her gik Deep Sea Supply, Farstad og Solstad sammen om at skabe, hvad der i første omgang fik navnet Solstad Farstad. Også Rem Offshore, som i forvejen var lagt sammen med Solstad, fulgte med.

Uenighed om retningen fik dog siden Sverre Farstad til at trække sig fra bestyrelsen i rederiet. Og sidste efterår måtte Solstad Farstad så ændre navn til Solstad Offshore efter ønske fra Farstad-familien om at få fjernet sit navn.

Solstad Offshore kæmper i dag med at lande en omfattende redningsplan. Senest fik rederiet torsdag forlænget et gældsstop, der nu varer frem til efteråret.

