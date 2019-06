Shell øjner flere muligheder i flydende LNG-anlæg

Royal Dutch Shell har ikke mistet appetitten for flydende LNG-anlæg, selvom et storstilet projekt i Australien blev mere end to år forsinket. Det skriver Reuters.

For godt en uge siden sendte Shell den første last af flydende naturgas afsted fra det enorme australske LNG-projekt Prelude. Det var to år senere end oprindelig planlagt.

Prelude består af et flydende LNG produktions- og opbevaringsanlæg, FLNG, der er mere end 490 meter langt og opererer ud for Australiens nordvestlige kyst.

Om Shell vil kopiere anlægget og opføre flere lignende er endnu uvist.

"Jeg mener, at der er muligheder for det flydende koncept. Hvorvidt det vil blive brugt som et årti-langt initiativ eller hvorvidt det bliver brugt på alternative måder er formentlig noget, som der endnu mangler en konklusion på," siger Shells direktør i Australien Zoe Yujnovich ifølge Reuters.

Shells Prelude-projekt ventes at producere op mod 3,6 mio. tons LNG om året, samt 1,3 mio. tons kondensat og 0,4 mio. tons LPG, flydende petroleumsgas.

Projektet er et joint venture og består ud over Shell af olieselskaberne Inpex, Kogas og Opic.

Analysehuset Wood Mackenzie har tidligere vurderet, at Prelude FLNG har kostet op mod 17 mia. dollars.

