Schlumberger får milliardkontrakt fra Lundin

Olieselskabet Lundin har tildelt det fransk-amerikanske olieserviceselskab Schlumberger en fireårig kontrakt, som ifølge Lundin forventes at overstige en mia. norske kr. Det skriver det norske medie E24.

Schlumberger skal bl.a. levere tjenester til Lundins norske boreprogrammer de næste år. Lundin i Norge skal blandt andet bore i forbindelse med udbygningen af Solveig-feltet, som er en satellit til Edvard Grieg-feltet.

"Vi er glade for at indlede et så vigtigt og langsigtet samarbejde med Schlumberger. Arbejder, som vi vi skal udføre sammen, vil have en afgørende betydning for den fremtidige værdiskabning i Lundin Norway," siger Morten Grini, direktør for boring og brønde i Lundin, til E24.

Kontrakten mellem parterne løber i fire år, men med muligheder for at blive forlænget gennem optioner.