Frankrig vil fordoble sit årlige udbud af havvind

Frankrig vil fordoble sit udbud af havvind til 1 gigawatt årligt, efter at den seneste udbudsrunde i landet har bekræftet betydelige omkostningsreduktioner i sektoren. Det siger Frankrigs premierminister ifølge branchemediet Recharge Wind.

Det er den igangværende udbudsrunde af 600 megawatt ved Dunkerque i Frankrig, som har overbevist den franske regering om, at industrien kan levere billige, velplanlagte projekter.

"Vi vil kunne øge tempoet i fremtidige udbud til en GW per år," siger den franske premierminister, Édouard Philippe.

Frankrigs nuværende ambition lyder ifølge et udkast til landets nationale energiplan, PPE, på af ca. 5 gigawatt frem til 2028 - eller omkring 500 megawatt årligt. Det har mødt kritik fra den franske industri, som mener, at udspillet er for konservativt.

Den danske energikoncern Ørsted meddelte i starten af året, at selskabet havde planer om at udvide havvindmølleforretningen til et nyt europæisk marked og berettede, at det var gået sammen i et konsortium med franske Total og belgiske Elicio om at byde på havvindmølleprojektet ved Dunkerque i Frankrig.

