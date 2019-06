Oliepriser falder til laveste niveau siden januar efter høj produktion

Oliepriserne falder torsdag morgen, efter den amerikanske olieproduktion har nået rekordhøjder.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 60,77 dollar mod 61,50 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 51,81 dollar mod 53,33 dollar tirsdag eftermiddag.

Onsdag, hvor den danske børs var lukket på grund af Grundlovsdag, ramte oliepriserne deres laveste niveau siden midt i januar.

De amerikanske energimyndigheder, Energy Information Administration, fortalte onsdag, at den amerikanske råolieproduktion i sidste uge steg til rekordhøje 124,4 mio. tønder om dagen. I forhold til maj sidste år er det, ifølge Reuters, en stigning på 1,63 mio. tønder om dagen.

USA's olielagre har ligeledes set en stor stigning på mere end 6,8 mio. tønder om dagen i sidste uge. Dette opsving betyder, at beholdningen ligger på 483,26 mio. tønder olie, og olielagrene har nået deres højeste niveau siden juli 2017 ifølge Reuters.

"Den stigende amerikanske produktion mere end udligner indsatsen fra Opec+, og hvis vi tilføjer den negative effekt, som en handelskonflikt kan have på efterspørgslen af energi og brændstof, så er resultatet lavere priser," siger Alfonso Esparza, der er chefanalytiker hos mæglerfirmaet Oanda, til Reuters.

Organisationen af olieproducerende lande, Opec, kaldes sammen med ikke-tilknyttede producenter såsom Rusland, for Opec+. Gruppen har siden starten af året tilbageholdt olieudbuddet for at booste markedet og stabilisere oliepriserne.

Uden for Opec+ er det ikke kun USA, hvis udbud vokser markant. Kasakhstans olieudbud ramte rekordhøje 400.000 tønder om dagen denne uge, oplyser industrikilder ifølge Reuters.

"Væksten på den globale olieefterspørgsel er på den svageste rate siden 2012," lød det fra Bank of America Merrill Lynch denne uge, da tallet nåede under 1 mio. tønder om dagen.

Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1331,85 dollar mod 1321,26 dollar tirsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5806,50 dollar mod 5894,50 dollar tirsdag eftermiddag.

