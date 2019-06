Underskuddet vokser i færøsk olieselskab

Det færøske olieselskab Atlantic Petroleum har for årets første tre måneder leveret et regnskab, som viser voksende underskud.

Det fremgår af regnskabet for første kvartal, som blev leveret fredag.

Driftsunderskuddet (EBIT) lød for perioden på 2,4 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. i samme periode sidste år, mens resultatet efter skat blev et underskud på 2,9 mio. kr. mod et underskud på 2,7 mio. kr. i første kvartal sidste år.

"Bestyrelsen og ledelsen er glade for at se Orlando-feltet komme i gang i første kvartal og ser frem til, at selskabet bliver "cash generative" i den anden halvdel af året. Selskabets primære fokus er nu på at refinansiere selskabets gæld, og vi søger aktivt adskillige lovende muligheder for at gøre dette," siger administrerende direktør Mark T. Højgaard i meddelelsen.

Atlantic Petroleum solgte sin andel i Orlando i 2017 med aftale om at modtage 2 pct. af omsætningen fra de første 5 mio. tønder olie fra feltet, hvorefter andelen stiger til 4,35 pct. af al produktionen derefter.

Af regnskabet fremgår det, at Atlantic Petroleum har en gæld på 52,3 mio. kr.

Mark T. Højgaard overtog chefposten i maj fra Graeme Fawcett, som trådte tilbage for at fokusere på "anden forretningsaktivitet".

Også i den forbindelse meddelte det færøske olieselskab, at det overvejede flere muligheder for sin gæld og for at skaffe ny kapital. Imens det arbejde pågår, er selskabet blevet enig med Nasdaq om at suspendere handlen med selskabets aktie.

Atlantic Petroleum-aktien blev suspenderet, efter at den havde været under observationsstatus på grund af selskabets finansielle situation.