Mange investeringer på vej i norske oliefelter

Olieselskaber med aktiviteter i Norge ventes i de kommende år at foretage mange investeringer i nye eller udvidede offshore olie- eller gasfelter.

Ifølge chefen for det norske oliedirektorat, NPD, Bente Nyland, ventes udviklingsplaner for op til 21 nye eller udvidede felter at blive præsenteret frem til udgangen af 2021. Det skriver Reuters.

"Jeg forventer mellem tre og seks udviklingsplaner i år. Hvad vi ser er noget i retning af 10-15 samlet, som vil komme de kommende to år. Der vil være et meget højt aktivitetsniveau, men ikke så mange af de store (felter, red.)," siger hun.

Det norske statistikkontor sagde tirsdag også, at Norge ser en stærkere end ventet opgang i olieinvesteringer, da olieselskaber skruer op for borings- og udviklingsaktiviteten.

Ifølge Bente Nyland er der i øjeblikket i alt 70 olie og gasfund, der evalueres af licensejere med henblik på potentiel udvikling. De fleste af dem er kandidater til at blive forbundet til eksisterende platforme.

Indlevering af udviklingsplaner, der inkluderer ressource- og omkostningsestimater samt konstruktionsdetaljer, er et afgørende skridt for at opnå godkendelse hos myndighederne, skriver Reuters.

