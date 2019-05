Chevron opgiver køb af Anadarko

Den amerikanske oliekæmpe Chevron vil ikke forøge sit købstilbud på branchekollegaen Anadarko, som også er ombejlet af Occidental Petroleum.

Det sker, efter at Occidental for nylig reviderede sit bud, så en højere del af den samlede tilbudte købssum på 38 mia. dollar vil falde kontant.

I stedet sigter Chevron efter at øge sit aktietilbagekøbsprogram med 25 pct. til 5 mia. dollar om året, fremgår det af en meddelelse fra selskabet torsdag eftermiddag.

Chevron vil nu lade matchperioden på fire dage udløbe og forventer derefter, at Anadarko vil ophæve den aftale, der ellers er indgået med Chevron.

Det betyder samtidig, at selskabet skal betale en bod til Chevron på 1 mia. dollar, men den har Occidental i forbindelse med det reviderede købstilbud allerede tilbudt at betale.

"At vinde i ethvert markedsmiljø betyder ikke at vinde for enhver pris. Omkostnings- og kapitaldisciplin er altid væsentligt, og vi vil ikke udvande vores afkast eller erodere værdien for vores aktionærer på grund af en handel," siger Chevrons administrerende direktør, Michael Wirth, i meddelelsen fra selskabet torsdag.

Chevron-aktien stiger med 3,7 pct. i det amerikanske formarked, mens Anadarko falder med 2,2 pct. Occidental-aktien falder med 4 pct.

