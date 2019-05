Maersk Drilling vil udlede mindre CO2 med hybrid-rig

Maersk Drilling vil opgradere en af sine borerigge til en hybrid, så den fremover udleder mindre CO2 og NOx, når den borer.

Der er tale om en jack-up rig fra 2014, der er designet til at operere i barske miljøer. Opgraderingen sker som et samarbejde mellem Maersk Drilling og olieselskabet Equinor, der lige nu har riggen på kontrakt til boreaktiviteter i den norske del af Nordsøen.

Opgraderingen er en kombination af software til energieffektivitet, et system, der renser udledningen, og hybrid energi, der virker ved, at batterier oplades. Den samlede opgradering af riggen er således en pakke, der består af tre opgraderinger.

Forventningen er, at man kan gøre riggen mere effektiv og dermed reducere CO2-udledningen med en tocifret procentsats, mens man håber at NOx-udledningen skal sænkes med over 90 pct.

"Det skal bemærkes, at opgraderingerne ikke kun medfører en lav-emissions profil for riggen; det skaber også lavere omkostninger for vores kunder, fordi der bruges mindre energy, så det her er forretning og emissions-mål, der går hånd i hånd," siger Morten Kelstrup, CCIO i Maersk Drilling, i en meddelelse.

Den norske fond NOx Fund, der arbejder for at reducere udledning af NOx, vil finansiere 80 pct. af udgifterne i forbindelse med projektet. Finansieringen er betinget af, at reduktionen af udledning kan verificeres, fremgår det af meddelelsen.

