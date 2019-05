Topaz fordobler resultatet i årets første kvartal

Offshorerederiet Topaz Energy and Marine med den danske topchef René Kofod-Olsen i spidsen har fået en solid start på året.

I årets første tre måneder lykkedes det Dubai-rederiet at løfte både top- og bundlinjen sammenlignet med samme periode sidste år.

Omsætningen voksede således fra 66 mio. dollars i første kvartal 2018 til 114 mio. dollars, mens driftresultatet blev fordoblet til hele 66 mio. dollars.

Fremgangen er bl.a. kommet i hus på baggrund af solide ratestigninger. Topaz oplyser således, at de gennemsnitlige dagsrater for rederiets skibe var på 17.287 dollars i første kvartal. Det er en fremgang på 27 pct. i forhold til første kvartal sidste år.

"Topazs resultater i første kvartal i år demonstrerer en positiv robusthed i vores strategi," udtaler René Kofod-Olsen, CEO i Topaz Energy and Marine, i regnskabet.

Han tilføjer dog, at den global markedsusikkerheds og svingninger i olieprisen fortsatte med at udfordre industrien for offshoreskibe i 2018. På baggrund af en forventning fra analytikere om en gennemsnitlig pris på tæt på 70 dollars per tønde Nordsøolie i år, forventer Topaz, at industrien for udforskning og produktion vil stige med 8 pct. i 2019.

"Det giver enorme muligheder for os," tilføjer René Kofod-Olsen.

I løbet af første kvartal fik Topaz leveret to nybyggede subsea-skibe, som er beskæftiget i Nordsøen. Topaz opererer samlet set en flåde på godt 120 skibe.

