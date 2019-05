Solstads 2018 er værre end først antaget

En nærmere gennemgang af regnskabstallene hos Solstad Offshore har givet et større underskud i 2018 end først antaget.

Det oplyser Solstad i sit konsoliderede regnskab for 2018. Her lyder det, at underskuddet viste sig at være 153 mio. norske kr. større, end hvad rederiet tidligere har udmeldt. Samtidig er også egenkapitalen faldet med yderligere 200 mio. norske kr. til et minus på 851 mio. norske kr.

Samlet set lyder offshorerederiets underskud før skat dermed på 5,8 mia. norske kr. i et 2018, hvor Solstad undervejs måtte foretage store nedskrivninger af sin flådeværdi.

Selskabet er i forhandlinger med dets finansielle nøglekreditorer om at opnå en finansiel restruktuering. Solstad Offshore

I sin seneste meddelelse henviser Solstad desuden til bestræbelserne på at lande en omfattende restruktureringsplan for rederiet.

"Selskabet er i forhandlinger med dets finansielle nøglekreditorer om at opnå en finansiel restruktuering. Lykkedes den, kan det afhjælpe dets negative egenkapitalssituation og give grundlag for en langvarig finansiel platform for selskabet," skriver Solstad og fortsætter:

"Årsregnskabets antagelse om going concern afhænger af udfaldet på selskabets restruktueringsindsats, og revisorrapporten lægger især vægt på forholdet omkring selskabet som fortsat forretning i forbindelse med den igangværende restrukturerinsproces."

Solstad Offshore er resultatet af en fusion fra 2017. Her gik Solstad Offshore sammen med Farstad Shipping og Deep Sea Supply. I sammenlægningen indgik også Rem Offshore, som i forvejen var fusioneret med Solstad Offshore.

Tidligere gik det fusionerede rederi under navnet Solstad Farstad. Men i oktober skiftede rederiet navn til Solstad Offshore efter et ønske fra Farstad-familien, der ville have sit navn fjernet fra det sammenlagte selskab.

