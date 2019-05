Maersk Drilling er blevet tre milliarder kroner mindre værd på en måned

Det er blot 30 dage siden, at Maersk Drilling gik på børsen, og siden da har selskabet tabt 3 mia. kr. af sin markedsværdi.

Derfor er noteringen formentlig ikke gået helt som håbet for Maersks tidligere boreselskab, der er noteret som selvstændigt selskab på Københavns fondsbørs under navnet The Drilling Company of 1972.

Den lavere markedsværdi skyldes et fald i aktiekursen på 13 pct. siden noteringen. Aktien handles aktuelt til 500 kr. pr. aktie, mens den i begyndelsen af april blev introduceret til 585 kr. pr. aktie.

Ifølge Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier, er det dog ikke en usædvanlig udvikling for et børsnoteret rig-selskab sådan som markedet ser ud lige nu.

"Industrien er på vej ud af det største nedtur i historien og er i bedring, men nogle af de seneste meldinger og data fra markedet tyder på, at bedringen ikke går helt så hurtigt, som man havde ventet. Det reagerer aktierne negativt på," siger Lukas Daul til ShippingWatch med henvisning til de seneste års lave aktivitet i markedet.

Den udvikling har også gjort et indhug i Maersk Drillings samlede børsværdi.

Ifølge Finans lå markedets værdisætning af Maersk Drilling på ca. 33 mia. kr. i oktober sidste år. Ved børsnoteringen lå markedsværdien på 23,7 mia. kr., mens kursen for i dag fastsætter værdien af selskabet til 20,7 mia. kr.

Spin-off spiller ind

Børsnoteringen af Maersk Drilling er sket i led med Maersks bestræbelser på at komme ud af olien, som blev iværksat tilbage i 2016.

Foruden Maersk Drilling skulle Maersk finde nye løsninger for Maersk Oil og Maersk Tankers, der begge fik nye ejere. For det sidste selskab, Maersk Supply Service, måtte Maersk dog indstille bestræbelserne.

Lukas Daul mener heller ikke, at det er uvæsentligt, at Maersk Drilling er en såkaldt spin-off aktie fra de oprindelige Maersk-aktier.

Det betyder, at aktionærer i Maersk har fået tildelt aktier i Maersk Drilling ved børsnoteringen uden aktivt selv at have valgt det. Ifølge Lukas Daul betyder det, at flere af aktionærerne i drilling formentlig har solgt deres aktier alene af den årsag, at de oprindeligt har investeret i et containerrederi og derfor ikke nødvendigvis er interesserede i også at eje aktier i et boreselskab.

Norsk del af Nordsøen er lyspunkt

Lukas Daul fremhæver det norske område af Nordsøen som lyspunktet i drilling-markedet globalt set.

"Du har en mere begrænset udbudsside, fordi du skal have større og mere robuste rigge for at arbejde her, og derfor har markedet oplevet den største bedring," siger han.

Han fremhæver især de nyere borerigge i Norge, mens han også mener, at den stigende aktivitet smitter af på markedet i Storbritannien, der også er på vej hjem.

"Norge er gået forrest, og det er godt for Maersk, fordi de er meget eksponerede mod jack-ups i Nordsøen," siger analytikeren.

