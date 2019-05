Nyt olieselskab fik 2000 ansøgninger til 24 job

Det norske olieselskab Vår Energi har haft travlt med at ekspandere, siden det blev skabt i 2018 ud af en fusion mellem Enis norske forretning og kapitalfondens Hitec Visions Point Resources.

Interessen for at komme til at arbejde for det nye store selskab på det norske sokkel har samtidig været næsten overvældende.

Det skriver E24.no.

Vår Energi fortæller til erhvervsmediet, at det har modtaget 2000 ansøgninger til 24 nyopslåede stillinger. Samtidig har 600 studerende søgt 25 sommerjob.

Olieselskabet har i øjeblikket 800 ansatte, men forventer at skulle bruge mange flere allerede i år.

"Da vi slog os sammen var vi cirka 800 ansatte, men vi har en del kritiske behov, som vi skal opfylde, og vi regner med, at vi vil komme op på tæt på 900 ansatte inden udgangen af året. Det er jo en god ting," siger direktør for corporate services i Vår Energi, Charlotte V. Saunders til E24.

2018 var Vår Energis første leveår som selskab. Her havde selskabet en omsætning på 29,2 mia. kr.

