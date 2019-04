Aker BP holdt nede af skat på 96 pct

Det norske olieselskab Aker BP endte med et resultat på 249 mio. dollar før skat – svarende til ca. 1,65 mia kr. – i årets første kvartal. Det viser selskabets kvartalsregnskab offentliggjort fredag.

En omsætning i kvartalet på 836 mio. dollar udmøntede sig i et driftsresultatet på 287 mio. dollar for selskabet.

Der er tale om en tilbagegang på både top- og bundlinje sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvor olieselskabet omsatte for 944 mio. dollar og fik et resultat før skat på 458 mio. dollar.

Efter en skattebetaling på 96 pct. skrumpede Aker BP's overskud yderligere til et endeligt resultat på på 10 mio. dollar. Det er en markant tilbagegang fra de 169 mio. dollars, Aker BP tjente efter skat i første kvartal sidste år.

Den høje skattebetaling skyldes i særdeleshed nedskrivninger på goodwill, som ikke kan trækkes fra i skat, lyder det i regnskabet.

Aker BP har i øvrigt skruet markant op for selskabets omkostninger til vedligholdelse af anlægsaktiviteter (capex) i kvartalet, som lød på 329 mio. dollar mod 237 i samme periode sidste år.

Det norske olieselskab regner for hele 2019 med capex på 1,6 mia. dollars, som fortrinvis vil blive brugt på Valhall og det store Johan Sverdrup-felt.

Af regnskabet fremgår det desuden, at Aker BP's feltudvikling kører efter planen, og at selskabet regner med at begynde produktionen på Johan Sverdrup og Valhall Flank West sidst på året.

