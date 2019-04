Minister skyder norske havvindparker ned

Der er ikke noget marked af betydning for vindmøllerparker på havet, siger Norges olie- energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ifølge avisen Aftenposten efter at en række aktører har efterlyst en mere ambitiøs strategi for havvind i Norge. Senest norske rederier.

"Vi kommer til at udpege et eller to områder på havet, der egner sig til havvindparker," siger Kjell-Børge Freiberg, der samtidig understreger, at havvind i Norge aldrig vil blive i stand til at konkurrere med vedvarende energikilder på land som vind- og vandkraft.

"Omkostninger ved at etablerer havvindparker kan slet ikke sammenlignes med at bygge parker på land," siger Freiberg, der understreger, at en udbygning af parker til søs vil ske uden subsidier.

Det norske energidirektorat NVE har for nylig udpeget 13 områder, der er velegnet til etablering af vindmølleparker.

Parker på havet vil ifølge Freiberg true det vigtige norske fiskeri og udløse ligeså mange nabokonflikter, som Norge også har og har haft på landjorden.

Kjell-Børge Freiberg blev i september sidste år udnævnt til ny olie- og energiminister i Norge. Han er stor fortaler for den norske olieproduktion, som han ønsker skal producere så meget som muligt, og han ikke nogen modsætning mellem fossile brændstoffer og klimakampen. Her ser han Norge spille en nøglerolle.

