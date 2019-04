Shearwater får kontrakt i Barentshavet

Offshorerederiet Shearwater Geoservices er blevet tildelt en kontrakt i Barentshavet, oplyser selskabet.

Det er den norske oliemyndighed Oljedirektoratet, der står bag kontrakten, og dækker over en række undersøgelser. Shearwater har tidligere foretaget undersøgelser for Oljedirektoratet, lyder det i meddelelsen.

Opgaven udføres af skibet Amazon Conqueror, og forventes at blive sat i gang i tredje kvartal 2019.

"Vi er meget glade for at se, at vores kombinerede købs- og forarbejdningstjenester er blevet udvalgt af Oljedirektoratet for deres projekt i Barentshavet i 2019," siger Irene Waage Basili, adm. direktør i Shearwater Geoservices, i meddelelsen.

