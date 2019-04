Shell vil investere adskillige millioner i miljøprojekter

Det hollandske-britiske oliefirma Royal Dutch Shell planlægger at investere et anseeligt millionbeløb for at reducere sit CO2 aftryk. Selskabet vil investere 300 mio. dollar over de næste tre år i forskellige miljøprojekter, pengene skal blandt andet bruges på at genplante skove.

Det skriver Bloomberg News.

Det skal blandt andet ske ved, at de hollandske benzinkunder kan købe CO2-kvoter, når de tanker ved en Shell-station. Kvoterne, som kunderne køber, vil derefter blive investeret i miljøprojekter, som skal bidrage til oliegigantens mål om at reducere sin indvirkning på klimaforandringer. Dem, som tanker almindelig benzin, vil kunne købe CO2-kvoter for 1 cent per liter.

Shell har samtidig en målsætning om at reducere sit CO2 aftryk med 3 pct. i 2021, hvilken er en lille opgradering, da det før var på 2 pct.

En af de første klimavenlige projekter for Shell vil være at plante 5 mio. træer i Holland over de næste 12 år.

Det var samtidig selv samme selskab, som blev anklaget i en rapport fra Influencemap, for at bruge sociale medier til at kæmpe mod lovgivningen for klimapolitik.

Ifølge rapporten var olie- og gasselskaberne Chevron, BP og Exxonmobil de tre førende selskaber, der forsøgte at blokere klimapolitikken, som skal håndtere global opvarmning.

Shell blev også omtalt i rapporten, som oplyste, at de store olie- og gasselskaber offentligt støttede klimapolitikken, mens de samtidig forsøgte at blokere for bindende lovgivning på området.

Oliekæmpen var dengang ude at afvise anklagerne.

