Europæisk offshore-vind ventes firedoblet inden 2030

Det samlede europæiske offshore vindmøllemarked ventes frem til 2030 at vokse til 70-80 gigawatt (GW) i installeret kapacitet fra det nuværende niveau på 18,5 GW.

Det estimerer brancheforeningen Wind Europe, som venter, at væksten vil være drevet af Storbritannien, mens Frankrig og Sverige får en røffel for deres præstationer i det våde element hidtil.

"Vi ser på årlige installationer i regionen 5-6 GW om året. Vi ser meget stærk yderligere vækst i Storbritannien, og Holland vil blive ved med at være et vigtigt marked og bygge mindst 1 GW om året frem til 2030," siger Giles Dickson, som er direktør for Wind Europe, i forbindelse med en konference i Bilbao til Ritzau Finans.

Nyt land i den gode klasse

Han fremhæver også Danmarks planer om mindst tre nye budrunder på havmølleprojekter frem til 2023, og han bemærker de seneste danske politiske diskussioner om et yderligere bud.

"Polen er "new kid on the block". De vil opføre 10 GW inden 2040, og det første projekt skal være idriftsat i 2025 - det er meget positivt. Tyskland vil også blive et stærkt marked. De gennemfører ikke en ny runde før 2021, hvilket er skuffende, men så planlægger de at udbygge til 15 GW i 2030 fra 6 GW i dag - det er positivt," siger Giles Dickson.

Belgien har samtidig planer om at øge sin havmøllekapacitet fra 1,3 gigawatt til 4 gigawatt i 2030.

"Det er en enorm udbygning relativt set. Der er ikke noget andet land, som har udnyttet deres til rådighed værende havarealer til havvind så meget som Belgien har," siger vindchefen.

Franske projekter trækker ud

Skuffet er han derimod over, at Frankrig stadig ikke har installeret sin første store offshore vindpark.

"Der er stadig ikke truffet endelig investeringsbeslutning på nogen af de 1. runde offshore vindparker, som blev tildelt for mange år siden, og som siden fik genforhandlet priser. Deres mål om 5 gigawatt i 2030 er skuffende, de kan gøre det meget bedre," siger Giles Dickson.

"Vi er også ret skuffende over Sverige på offshore. De har kun 200 megawatt, som de har haft i mange år. De har en god kystlinje, så de burde gøre det, men de har i modsætning til andre ikke en god støtteordning for offshore," lyder det videre.

