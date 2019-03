Maersks frasalg af energiforretningen blev indhentet af olieprisen

Det tog A.P. Møller-Maersk næsten tre år at nå frem til, at det var en umulig opgave at afhænde alle olieaktiviteterne helt efter planen.

Den store og omfattende transformation blev sat i søen i slutningen af september 2016 netop med det formål at sælge de olierelaterede virksomheder fra og sætte fuldt ind på transport og logistik som den fremtidige og fortsættende forretning for Maersk.

Planen – hvor der skulle findes nye løsninger for Oil, Tankers, Drilling og Supply Service – kom planmæssigt fra start, da Maersk i august 2017 først kunne annoncere salget af sin olieforretning Maersk Oil til franske Total.

Kun én måned senere fulgte så endnu et salg, da Maersk Tankers i september 2017 blev solgt til Mærsk-familien og A.P. Møller Holding. Det er dog et åbent spørgsmål, om salget til familien var førsteprioriteten.

Herefter blev der i længere periode stille omkring de sidste to virksomheder Maersk Drilling og Maersk Supply Service, der har været presset af underdrejede markeder siden olieprisens kollaps i slutningen af 2014.

Boreselskabet bliver børsnoteret i næste uge, 4. april, hvilket dog ikke var førstevalget. Og i dag måtte Maersk så endeligt indstille jagten på at komme af med Maersk Supply Service og i stedet mod sin vilje beholde offshore-selskabet.

Hvorfor købte familien ikke?

Dermed fortsætter olien altså med at være en del af fortællingen om Maersk på den længere bane.

At netop A.P. Møller Holding ikke trådte til og købte offshorerederiet – som det var tilfældet med Maersk Tankers – er noget, som flere analytikere over for ShippingWatch bider mærke i.

"Det eneste, der overrasker mig, er, at man ikke lavede et eventuelt familiesalg. Men hvis priserne er lave, og der kan blive stillet spørgsmål til prisen, så har det måske ikke været muligt," siger aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen i Alm. Brand.

Knapt så overrasket er aktieanalytiker Ricky S. Rasmussen fra Nykredit, som ser en mulighed for, at Mærsk-familien på sigt kan blive en køber.

"Men de skal også kunne retfærdiggøre, at der er den rigtige forretningscase i Maersk Supply Service. Jeg tror ikke, at det har været naturligt, at det bare skulle op til A.P. Møller Holding, ligesom det var tilfældet med Tankers," siger Ricky Rasmussen.

Det skrev Maersk om udskillelsen af olievirksomhederne I sit regnskab for tredje kvartal 2016 skrev Maersk følgende om sine bestræbelser på at finde nye løsninger for Maersk Oil, Maersk Tankers, Maersk Drilling og Maersk Supply Service. "Det forventes, at de olie og olierelaterede forretninger inden for Energy-divisionen vil kræve forskellige løsninger for fremtidig udvikling herunder udskillelse af enhederne individuelt eller i kombination med A.P. Møller-Maersk i form af joint ventures, fusioner eller noteringer." "Afhængigt af markedsudviklingen og strukturelle muligheder er målet at finde løsninger for de olie og olierelaterede forretninger inden for 24 måneder." Kilde: A.P. Møller-Maersks regnskab for tredje kvartal 2016 Knap for faktaboks Vis Mere

ShippingWatch har spurgt A.P. Møller Holding, hvorfor familien ikke har været en løsning på Maersks bestræbelser på at komme af med Maersk Supply Service.

I et skriftligt svar skriver A.P. Møller Holding:

"A.P. Møller-Maersk er kommet med en anbefaling om, at fortsætte ejerskabet af Maersk Supply Service med fokus på at udvikle forretningen. Vores opgave er altid at gøre, hvad der er rigtigt for alle aktionærer i A.P. Møller - Maersk, derfor bakker vi op om den løsning, bestyrelsen i A.P. Møller - Maersk har foreslået," skriver Mika Bildsøe Lassen, kommunikationsdirektør i A.P. Møller Holding, til ShippingWatch.

Begge analytikere tror fortsat, at et salg stadig er på tegnebrættet i fremtiden.

"I min optik har Maersk lavet et clean cut, og jeg tror, at man har svært ved at ændre strategien og sige, at Maersk Supply Service er en del af forretningsplanen. Nu har det bare ikke været muligt at sælge Maersk Supply Service, men skulle der komme bedre tider og priser, tror jeg, at det stadig er til salg," siger Michael Friis Jørgensen.

Udmeldingen køber derfor Maersk tid til at vente på bedre tider.

"Maersk køber sig selv tid til, at der kommer en op-periode. Om fire eller fem år ser det her måske væsentlig anderledes ud, hvor investeringerne ikke er så store igen," siger Ricky Rasmussen.

Maersk: Fokus på at tjene penge

ShippingWatch har spurgt Maersk, om dagens udmelding er udtryk for en permanent løsning for offshorerederiet, eller om der er tale om en udskyldese af salgsprocessen.

I et skriftigt svar skriver Maersk til ShippingWatch.

"Vi indstiller processen og opretholder ejerskabet af Maersk Supply Service. Fokus bliver nu at fortsætte arbejdet med at udvikle virksomheden og gøre den mere lønsom baseret på den differentieringsstrategi, de lancerede i 2016."

Maersk ønsker ikke at svare på, hvordan interessen for Maersk Supply Service har været, om der har været bud på selskabet, og hvorfor et salg til Mærsk-familien eller en børsnotering ikke har været løsninger.

"På trods af vedvarende bestræbelser er der ikke blevet fundet en attraktiv strukturel løsning for Maersk Supply Service, primært på grund af de vanskelige markedsforhold med overkapacitet inden for offshore supportskibsindustrien," svarer Maersk.

Maersk afviser samtidig, at Maersk Supply Service vil sælge ud af flåden og henviser til, at Maersk Supply Service i 2016 besluttede sig for at reducere sin flåde som følge af den globale overkapacitet inden for offshore-servicefartøjer.

Det har betydet, at den gennemsnitlige alder for Maersk Supply Services nuværende flåde på 44 fartøjer er under ti år.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Positioneret til opgangstider

Maersks kovending er det seneste eksempel på, hvor svære arbejdsvilkårene er i industrien, hvor mange arbejdsløse skibe presser selskaberne på indtjeningen.

Eksempelvis skal den relativt nyfusionerede norske kæmpe Solstad Offshore lande en større redningsplan efter et katastrofalt 2018 med et stort milliardunderskud. Og sidste år iværksatte også Bourbon Offshore en spareplan, der bl.a. indebar en opdeling af aktiviteter og frasalg af 41 ældre offshoreskibe.

Den potentielle upside er mere interessant, end hvad gruppen kunne have fået for selskabet i dag Jesper Skjong, markedsanalytiker i Fearnley Offshore Service.

På det seneste har der dog været lyspunkter i markedet, vurderer mæglerhuset Fearnley Offshore Service over for ShippingWatch. Og netop foryngelsen af Maersk-rederiets flåde kan bidrage til, at rederiet står bedre, når et opsving rammer markedet.

"Siden at den investerede kapital i Maersk Supply kun udgør 1,6 pct. af Maersk, er den potentielle upside mere interessant, end hvad gruppen kunne have fået for selskabet i dag," siger Jesper Skjong, markedsanalytiker i Fearnley Offshore Service, til ShippingWatch og fortsætter:

"I enkelte regioner, specielt i Nordsøen, Brasilien og Vestafrika, er markedet på bedringens vej, og efter at have slanket sin flåde er Maersk Supply Service godt positioneret til en opgang."

For især Maersk Supply Service er det en decideret "svaghed" at flåden ikke stå specielt stærkt i psv-segmentet (platform support vessel), uddyber Jesper Skjong.

"(...) som allerede nu viser tydelige tegn på bedring, hvor AHTS (ankerhåndteringsskibe) ligger længere fremme i tid. Konstruktionsskibene er strategiske, da de fint kan arbejdet med meget andet end kun subsea-installation, og vi venter et øget behov for sådan skibe fremover," siger Jesper Skjong.

Maersk Supply Services flåde består af i alt 44 skibe, fremgår det af rederiets hjemmeside. Heraf betegnes kun 2 som psv'ere, mens 30 af er klassificeret som AHTS'ere. De resterende 12 er subsea support-skibe.

