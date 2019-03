De fem største børsnoterede olie- og gasselskaber har brugt næsten 200 mio. dollar om året på at forsinke, kontrollere eller blokere politik, der vil tackle klimaforandringer, ifølge en ny rapport fra InfluenceMap.

Det skriver The Guardian.

Ifølge rapporten er olie- og gasselskaberne Chevron, BP og Exxonmobil de tre førende selskaber, der forsøger at blokere klimapolitikken, som skal håndtere global opvarmning.

Selskaberne bruger i høj grad de sociale medier til at kæmpe mod lovgivningen for klimapolitik.

I løbet af USA's midtvejs valgkampagne sidste år brugte olie- og gasselskaberne to mio. dollar på at sætte målrettede reklamer på både Facebook og Instagram, som promoverede fordelene ved at øge produktionen af fossile brændstoffer, oplyser rapporten.

Ifølge Edward Collins, der er analytikeren bag rapporten, støtter de store olie- og gasselskaber offentligt klimapolitikken, mens de samtidig forsøger at blokere for bindene lovgivning på området.

Shell afviser rapporten og oplyser, at selskabet har været helt klar omkring sin støtte til klimaaftalen, der blev indgået i Paris i 2015. Selskabet fortæller også, at alle de tiltag, som det har taget, er for at hjælpe samfundet med at få mere og renere energi.

