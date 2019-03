Hansson anklages for at give tidligere CFO mundkurv på

Den tidligere finansdirektør i Nordic American Tankers Turid Moe Sørensen påstår, at rederiets topchef Herbjørn Hansson gav hende mundkurv på, så hun ikke kunne fortælle bestyrelsen om rederiets økonomi, som ifølge Turid Moe Sørensen var presset. Det skriver Dagens Næringsliv.

Anklagen kom frem, da parterne mødtes i Tingretten i Sandefjord i Norge tidligere på ugen.

Her fortalte hun retten, at det børsnoterede tankrederi var i økonomiske problemer i 2017 og bl.a. ikke kunne leve op til sine låneaftaler med bankerne. Turid Moe Sørensen fortalte i retten, at både hun og bankerne mente, at rederiet burde sælge sine ældre skibe. Men det ville Herbjørn Hansson ikke, fortalte hun.

Jeg fik mundkurv på og fik ikke lov til at snakke om de finansielle udfordringer, vi havde Turid Moe Sørensen, tidligere finansdirektør, NAT

De økonomiske problemer blev for alvor tydelige for Turid Moe Sørensen, da rederiet skulle afholde bestyrelsesmøde på Bermuda i maj 2017, hvor det officielt er registreret.

"Under en middag med bestyrelsen til stede kom vi ind på de finansielle udfordringer. Jeg fik mundkurv på og fik ikke lov til at snakke om de finansielle udfordringer, vi havde. To dage senere sad flere i bestyrelsen der. Jeg skulle forklare, hvad udfordringerne bestod af, men Hansson instruerede mig igen om ikke at snakke om det. Som finansdirektør var det dråben, som fik det til at flyde over," sagde Turid Moe Sørensen i retten ifølge Dagens Næringsliv.

Tre uger efter indgav hun sin opsigelse.

"Ingen har tabt så meget som en 50-øre"

Herbjørn Hansson afviser både anklagen om at gave givet Turid Moe Sørensen mundkurv på, og at Nordic American Tankers har været i økonomiske problemer.

"Ingen har tabt så meget som en 50-øre på vores virksomhed. NAT er et selskab, hvor integritet og loyalitet er helt centrale værdier. Det, hun siger om den finansielle situation, er ikke rigtigt. Hun var ikke egnet, og det ser jeg nu i retrospekt," sagde Herbjørn Hansson ifølge Dagens Næringsliv.

Retssagen er indledt, fordi Turid Moe Sørensen har lagt sag an mod Nordic American Tankers, fordi rederiet ikke vil stille en bankgaranti for hendes pension på 17,6 mio. norske kr. Pensionen skal i henhold til en aftalen fra 2010 udbetales månedligt fra Turid Moe Sørensen fylder 67 år i 2027.

Omvendt havde Nordic American Tankers lagt sag an mod Turid Moe Sørensen for at være med til at stifte tankrederiet Færder Tankers i foråret 2018. Nordic American Tankers valgte dog at trække modkravet tilbage, fordi det har erkendt, at det bliver svært at dokumentere et tab.

