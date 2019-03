Tysk raffinaderi vækkes til live forud for 2020-krav

De kommende svovlkrav i 2020 får Royal Dutch Shell og det hollandske havneselskab HES International til delvist at sætte strøm til et tysk olieraffinaderi, som har ligget stille siden 2011.

Det siger kilder til Reuters.

Svovlkravene, som betyder, skibe fra 2020 kun må sejle på brændstof med maksimalt 0,5 pct. svovl i medmindre, at skibe har en scrubber installeret, betragtes af mange som en af største begivenheder i olieindustrien i mange år.

En talsperson for HES International fortæller, at det tyske raffinaderi HES Wilhelmshaven Tank Terminal er i gang med at få installeret en såkaldt vakumdestilleringsenhed (VDU) for at kunne producere det lavsvovlholdige brændstof.

Ifølge HES International har selskabet indgået en såkaldt tolling-aftale med en kunde. Ifølge kilder er kunden Shell, som vil levere råolie og håndtere slutproduktet.

HES International købte raffinaderiet af ConocoPhillips i 2011, men har ligget stille i flere år, fordi det har haft svært ved at konkurrere med store raffinaderier i bl.a. Mellemøsten og Asien.

HES International er i dag ejet af investeringsselskabet Riverstone og fonden Carlyle, men sidste år indgik infrastrukturfonde ejet af Goldman Sachs og Macquarie en aftale om at købe HES International.