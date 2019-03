Havvind skal dække en tredjedel af Storbritanniens elforbrug i 2030

Storbritannien vil udvikle havvindenergi, så det kommer til at dække mere end 30 pct. af elektricitetsforbruget i 2030.

Det fremgår torsdag af en fælles aftale, som den britiske regering har indgået med offshore-vindindustrien.

Aftalen vil bringe havvindenergikapaciteten i Storbritannien på sporet af at nå 30 gigawatt i 2030, hvilket vil være en stigning fra det nuværende niveau på 8 gigawatt, skriver brancheforeningen Wind Europe i en kommentar til aftalen.

"Sektoraftalen vil levere et enormt boost til havvindenergi i Storbritannien, hvor kapaciteten står til næsten at blive firdoblet over et årti. Offshore vil blive grundstammen i det britiske elektricitetssystem og dække en tredjedel af den britiske elforsyning i 2030," siger politisk direktør Iván Pineda fra Wind Europe.

Ifølge en meddelelse fra den britiske regering betyder aftalen, at der for første gang i Storbritanniens historie kommer til at være mere elektricitet fra vedvarende energikilder end fra fossile brændstoffer, idet 70 pct. af briternes elektricitet forudses at komme fra energikilder med lav CO2-udledning i 2030.

I henhold til den indgåede sektoraftale kommer industrien til at investere 250 mio. pund for at understøtte udviklingen, herunder i et nyt såkaldt Offshore Wind Growth-partnerskab. Målet er samtidig at øge det lokale produktionsindhold for britiske projekter til 60 pct. fra nu omkring 48 pct., skriver Recharge.

Imens fastholder den britiske regering tidligere forpligtelser om at understøtte udviklingen med 557 mio. pund i forbindelse med afholdelse af vedvarende energiauktioner hvert andet år over de næste ti år.

