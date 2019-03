Subsea 7 får tre kontrakter til knap 5 mia. kroner

Offshoreselskabet Subsea 7 har vundet tre kontrakter med Woodside siden december sidste år, skriver selskabet onsdag i en pressemeddelelse.

Samtlige af kontrakterne er for ingeniørstudier og inkluderer en option for Woodside om at fortsætte med ingeniørarbejde, indkøb, bygning og installation (EPCI) på prospekterne, fremgår det af meddelelsen.

Kontrakterne er konkret for SNE Field Development fase 1 ved Senegal samt Scarborough Project og Julimar Development fase 2 uden for Australien.

"Disse tildelinger bygger på vores forhold med Woodside og vores succesfulde track record med at eksekvere på offshore projekter i Australien," lyder det i meddelelsen fra Andy Woolgar, Subsea 7s Vice President for Australia og New Zealand, om de to kontrakter i Australien.



Tager Woodside og selskabets partnere den endelige investeringsbeslutning (FID) på de tre prospekter, som forventes at blive afgjort i løbet af midten af 2019 og starten af 2020, vil Subsea 7s arbejde ifølge offshoreselskabet få en samlet værdi på mere end 750 mio. dollars, svarende til knap 5 mia. kr.

