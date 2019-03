Olieprisens comeback gør nordmænd til superoptimister

Norsk erhvervsliv og mere præcist lederne i Norges erhvervsvirksomheder har ikke set så lyst på fremtiden de seneste ti år, som de gør lige nu.

Det fremgår af en rapport fra NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, som er refereret i Dagens Næringsliv.

Der er især en enkelt grund til, at optimismen i den grad bobler i Norge i år, og der er udviklingen inden for olieindustrien, hvor den stigende pris sammen med flere års omstrukturreringer og nedskæringer har fået investeringerne i offshoresektoren til at stige igen.

"Aktivitetsvæksten trækkes op af en estimeret stigning i olieinvesteringene på ti procent, drevet af øgede oliepriser og store omkostningsreduktioner," skriver NHO i rapporten.

Ifølge NHO's cheføkonom Øystein Dørum kan Norge få en vækst i økonomien på 2,5 pct. i år, som er en smule bedre end i 2018.

"Norsk industri blev hårdt ramt af olieprisfaldet for nogle år siden. Nu går det bedre. Baggrunden er en bedre konkurrenceevne som følge af lønnsmoderering og en svagere kronekurs, en noget stærkere markedsvækst i udlandet og øgede olieinvesteringer som følge af omkostningsbesparelser, store enkeltprojekter og en højere oliepris," siger Dørum.

Investeringer kan vokse

Ifølge tal fra Statistisk Sentralbyrå kan de samlede erhvervsinvesteringer i Norge vokse med 30 pct. i år, som er det højeste siden 2009.

Den norske olie- og gasindustri forventes også at få tilført flere milliarder i 2019 sammenlignet med sidste år. Der ventes at blive investeret 172,7 mia. norske kr. i rørtransport og udvinding af olie og gas i år, fremgik det for nylig af en opdateret prognose, baseret på olieoperatørernes forventninger.

Bliver det tilfældet, vil der være tale om en stigning på 13,8 pct. sammenlignet med sidste år, hvor der ifølge statistikbureauet blev skudt 151,8 mia. norske kr. i sektoren.

