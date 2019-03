Maersk Drilling foreslår rederidirektør til bestyrelsen

Maersk Drilling, der er på vej mod en selvstændig børsnotering, foreslår Alastair Maxwell som nyt bestyrelsesmedlem.

Alastair Maxwell er i dag finansdirektør i rederiet Gaslog, der driver en flåde af LNG-skibe til transport af naturgas. Maxwell har desuden en fortid i investeringsbanken Goldman Sachs.

Maersk Drilling, der også får navnet The Drilling Company of 1972, ventes at få første handelsdag på børsen den 4. april.

Inden skal Maersks generalforsamling den 2. april godkende spaltningen af Maersk i to, hvorefter Alastair Maxwell ventes at blive valgt ind i Drillngs bestyrelse.

Den nuværende formand for Drilling, Claus Hemmingsen, ventes at fortsætte som formand for bestyrelsen, og der foreslås også genvalg til Robert M. Uggla, Kathleen McAllister, Martin N. Larsen og Robert Routs.

