Maersk Drillings topchef: Nu investerer olieselskaberne igen

Maersk Drilling har fine muligheder for at skaffe mere aktivitet og hæve indtjeningen i de kommende år. Men det kræver, at selskabet kan være med til at nedbringe omkostningerne for kunderne i form af olie- og gasselskaberne.

Sådan lyder det fra Jørn Madsen, der er administrerende direktør hos Maersk Drilling, i forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag i København mandag.

Industrien er generelt rimelig uøkonomisk på det område. Færre folk ombord er en mulighed for at sænke omkostningerne for olieselskaberne og skabe mere værdi, Jørn Madsen, CEO, Maersk Drilling

Topchefen påpegede allerede i forbindelse med årsregnskabet for Maersk Drilling i starten af februar, at olieselskaberne – efter flere år med pres på forretningen grundet faldende oliepriser – igen er klar til at kaste flere penge efter efterforskning.

Den udmelding gentog han ved mandagens kapitalmarkedsdag, hvor han igen fastslog, at olieselskaberne har både evnen og motivationen til at investere mere, og at mulighederne også er blevet bedre på grund af en forstærket finansiel position hen over sidste år.

"Hvis vi kan bore dybere ned hurtigere og tage tid ud af regnestykket, kan vi skabe mere værdi. Det er en måde at hjælpe olieselskaberne med at nedbringe omkostningerne," siger Jørn Madsen i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.

Maersk Drilling-chefen vurderer, at der generelt er gode muligheder for at øge effektiviteten i udvindingen af olie og gas. Det gælder blandt andet også besparelser blandt de mennesker, der er ombord på riggene.

"Industrien er generelt rimelig uøkonomisk på det område. Færre folk ombord er en mulighed for at sænke omkostningerne for olieselskaberne og skabe mere værdi," siger Jørn Madsen.

"Deciplinerede" investeringer

Topchefen ser flere muligheder for at investere i fremtidig vækst. Men hvis pengene ikke bruges på vækstinitiativer, så ryger de med stor sandsynlighed tilbage til aktionærerne.

Han fortæller, at det endnu er for tidligt at sige noget mere konkret om investeringsniveauet. Han understreger, at det også er vigtigt, at selskabet har kapital nok til at kunne klare sig gennem de store udsving og dermed både op- og nedgangstiderne, som i høj grad præger industrien.

"Hvis vi kommer til at investere, så vil vi være disciplinerede. Vi vil investere, hvor det giver mening med den model, vi har, og med de kunder vi har," siger Jørn Madsen.

"Vi kommer ikke til at investere, bare fordi der er nogle billige rigge, som ikke passer ind i det, vi laver, for at eje dem i en lille periode og så sælge dem igen. Det er ikke den måde, vi opererer på. Vi er et selskab, som lever af at betjene kunder, og det investerer vi for at gøre, og vi skal selvfølgelig sørge for at blive ved med at være relevante," fortsætter han.

