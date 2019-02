BHP fastholder sine forventninger til hele året

Det australske mineselskab BHP Billitons indtjening skuffede i første halvår af regnskabsåret 2018/2019. Det underliggende resultat endte på 3,73 mia. dollar mod ventede 4,37 mia. dollar ifølge estimater fra Bloomberg.

Det rapporterede nettooverskud blev på 3,8 mia. dollar.

Omsætningen af fortsættende aktiviteter blev 20,74 mia. dollar.

Selskabet fastholdt forventningerne for hele året, men pointerede, at handelskonflikten er en risiko for den økonomiske vækst.

Meddelelsen kom efter børstid i Australien, hvor BHP-aktien faldt 0,1 pct. på børsen i Sydney tirsdag.

BHP Billiton øger produktion af jernmalm

Mineulykke tynger BHP Billiton i 2018