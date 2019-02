Norges centralbankchef advarer mod at forlade olie

Norge har ingen grund til at ændre tilgangen til olie. Det mener Øystein Olsen, chef for den norske centralbank, Norges Bank, ifølge Aftenposten.

Hensynet til klimaet skal ikke bruges til at bremse efterforskningen og udvindingen af olie på den norske sokkel, som flere partier ellers lægger op til.

"Jeg advarer mod fundamentalt at ændre principperne for efterforskning og udvinding af olie og gas," siger han til den norske avis i forbindelse med sin årstale i banken.

Her advarede han mod at forcere en afvikling af den norske produktion af olie. Andre vil stå klar til at tage over, lød det fra direktøren, som mener, at man andre steder i verden vil øge udvindingen af olie og gas, hvis der kommer et nedskæring i den norske produktion.

"Vi bør fortsat lede efter olie og gas, så længe det er lønsomt. Vi bør forsætte med at udnytte mulighederne, som ligger her, men tage miljøhensyn til fisk og havet."

