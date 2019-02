Solstad har landet flere kontrakter

Det norske offshorerederi Solstad, som for nylig måtte tage en stor nedskrivning på sin flåde, har landet fire kontrakter.

Rederiet oplyser i en meddelelse, at det har sikret opgaver til tre af sine store PSV-skibe og et enkelt AHTS-skibe.

Kontrakterne gælder skibene Normand Service, Sea Spear, Sea Supra og Far Sagaris. Kontrakterne har alle en varighed på omkring tre måneder.

Solstad er resultatet har en fusion af flere offshorerederier og har to af Norges rigeste mænd, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen i ejerkredsen.

I slutningen af januar blev selskabet tvunget til at nedskrive sin flåde med 850 mio. norske kr. efter en advarsel fra Finanstilsynet i Norge, som mente, at flåden var værdisat for højt.

