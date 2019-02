Maersk fik 22 milliarder kroner ud af Drilling sidste år

Maersk gør klar til at sige farvel til Maersk Drilling, men ikke alle pengene følger med.

I løbet af 2018, det sidste fulde år som en del af Mærsk-koncernen forud for en planlagt selvstændig børsnotering i år, tjente borerigdivisionen 941 mio. dollars efter skat.

Men borerigdivisionen udloddede i alt i året, via en kontant overførsel og annulleret gæld, 3,34 mia. dollar - eller 22 mia. kr. - til sin ejer, A.P. Møller-Mærsk.

Det er sket som et led i at dele forretningerne op, fremgår det af regnskabet torsdag.

"Det var i virkeligheden for at få balanceret det ud, så vi kommer ud med en gæld, som for os, i forhold til gearingen, er meget lav, og som også betyder, at vi kommer ud og har en meget solid balance i forhold til vores konkurrenter. Vi var også nødt til at tage noget af den gæld, der ligger i A.P. Møller-Maersk med os, og det er i virkeligheden det, som det har med at gøre," siger Maersk Drilling-chef Jørn Madsen.

Udlodningen er sket dels via 1,3 mia. dollars, der er betalt kontant til A.P. Møller-Maersk, og dermed en snas mere, end det var forventet, da børsnoteringsplanen blev offentliggjort i august 2018. Samtidig har Drilling eftergivet tilgodehavender på i alt 2 mia. dollars, der stammer fra akkumulerede overskud fra tidligere år, der har været udlånt til moderselskabet.

Som selvstændig virksomhed har Maersk Drilling fået oprettet en gæld på 1,5 mia. dollar fra en række banker, og selskabet starter desuden 2019 med 372 mio. dollar i kontanter, hvilket giver en nettogæld på 1,1 mia. dollar. Derudover kan selskabet trække på en gældsfacilitet på yderligere 400 mio. dollar.

Nettogælden svarer til 1,8 gange driftsoverskuddet, EBITDA før særlige poster i 2018, hvilket Maersk Drilling selv betegner som "en solid kapitalstruktur med en høj grad af finansiel fleksibilitet".

Maersk Drilling bliver børsnoteret via direkte udlodning til A.P. Møller-Mærsks aktionærer senere i 2019.

