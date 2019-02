Røkke vil øge Akers olieproduktion markant

Inden 2025 skal Akers globale olieproduktion lyde på mindst 1 mio. tønder om dagen.

Sådan lyder udmeldingen fra Kjell Inge Røkke, der via sit selskab Aker ASA er aktive i olieindustrien med selskaberne Aker Energy og Aker BP, skriver Dagens Næringsliv.

"Aker har som ambition at vokse internationalt inden for olie- og gasproduktion. Vi har allerede etableret Aker Energy med aktivitet i Ghana. Akers ambition er, at vi skal producere mindst lige så meget internationalt, som Aker BP gør på norsk sokkel. Den vækst skal ske organisk og gennem opkøb og fusioner," siger Kjell Inge Røkke til mediet.

Aker BP vil tredoble produktionen efter godt 2018

Tidligere har Aker BP meldt ud, at selskabet forventer at kunne tredoble sin produktion inden 2025. Kjell Inge Røkke topper dog den ambition, skriver Dagens Næringsliv.

Udmeldingen kommer efter Aker BP's regnskab offentliggjort onsdag i denne uge. Her fremgik det, at Aker BP i 2018 producererede 155.700 tønder om dagen.

