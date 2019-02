Aker BP finder olie i felt i Nordsøen

Olieselskabet Aker BP har fundet olie og gas i Froskelår-prospektet ved Alvheim-feltet i Nordsøen. Det skriver selskabet i en børsmeddelelse.

De foreløbige analyser indikerer et bruttofund på mellem 45 og 153 mio. tønder olieækvivalenter, og bekræfter dermed tidligere estimater. Aker BP meddeler, at selskabet fortsætter boringen i feltet, og man vil foretage en omfattende dataindsamling for at fastslå størrelsen og kvaliteten på fundet.

Da Aker BP fremlagde regnskabet for tredje kvartal 2018, fremhævede topchefen Karl Johnny Hersvik, at det såkaldte break-even i feltet, hvor selskabet går fra ikke være lønsomme til at tjene penge, ligger på 30 dollar tønden.

Aker BP ejer 60 pct. af licensen til feltet. De resterende 20 pct. ejes af Lundin og Vår Energi.

