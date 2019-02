Oliepriserne bliver presset af kinesiske bekymringer

Præsident Donald Trump oplyste torsdag, at han snart vil mødes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, og forsøge at indgå en omfattende handelsaftale.

Det giver en vis ro til olieprisen, men ifølge Reuters bliver priserne dog stadig tynget ned fredag, efter at en undersøgelse viste, at Kinas fabriksaktivitet i januar havde haft det største fald i tre år. Det forstærkede frygten om, at verdens anden største økonomi er på vej mod mørkere tider.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 60,97 dollars mod 62,21 dollars torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,85 dollars mod 55,21 dollars torsdag eftermiddag.

Olieimporten til USA falder

Sanktioner mod Venezuela kan gavne tankrater