Kursmassakre kan ødelægge noteringen af Maersk Drilling

A.P.Møller-Mærsk annoncerede i 2018 planerne om at udskille og børsnotere sin Drilling-forretning selvstændigt, og selv om den plan tidligere har fået analytikerroser, så vurderes det, at tidspunktet lige nu ikke er opportunt.

De syv største konkurrenter er nemlig blevet savet over på aktiemarkederne den senere tid og har i snit mistet halvdelen af deres værdi siden oktober, hvor olieprisen er drattet, og det rammer værdisætningen af Maersk Drilling.

Det skriver Finans.

"Stemningen er slem derude. Hvis du vil børsnotere et offshore borerigselskab, vil du helst vente med at gøre det til et andet tidspunkt, men Mærsk har et lidt andet syn på det," vurderer analysechef David Shiin hos Bassoe Offshore, over for Finans.

Berlingske skrev tidligere på året, at spaltningen og børsnoteringen ventes at ske lige efter Mærsks generalforsamling til april, men det anses ikke længere for et godt tidspunkt blandt eksperterne.

"Fordi aktiekurserne er faldet markant, er værdisætningen selvfølgelig betydeligt lavere nu set i forhold til, hvad den ville have været i oktober. Set i det lys er det nok ikke det ideelle tidspunkt med en børsnotering," siger analytiker Eirik Røhmesmo fra Clarksons Platou Securities.

Ifølge Finans vurderer analytikerne, at Maersk Drilling er mellem 26 og 31 mia. kr. værd i dag mod 33 mia. kr. i oktober.

Til forskel for konkurrenterne har Maersk Drilling dog nogle af de mest populære rigge i Nordsøen, hvor dagindtjeningen ligger over det globale gennemsnit.

