Lundin sender milliarder tilbage til aktionærerne

2018 blev et stærkt år for det svenske olieselskab Lundin Petroleum, og det kommer aktionærene i selskabet til gode, skriver Dagens Næringsliv.

Omsætningen i olieselskabet blev øget fra 611 mio. dollars i 2017 til 2,6 mia. dollars sidste år. Samtidig steg nettoresultatet til 222 mio. dollars mod et underskud på 105 mio. dollars i 2017.

Fremgangen kommer aktionærerne til gode. Lundin Petroleum udbetaler nemlig 500 mio. dollars i udbytte til aktionærerne. Det er næsten en tredobling i forhold til 2017, hvor aktionærernes udbytte lød på 150 mio. dollars.

"Det har været et fantastisk år for os," sagde Lundins CEO, Alex Schneiter, på en præsentation for aktieanalytikere og investorer ifølge Dagens Næringsliv.

Lundin var selskabet, der fandt det store Johan Sverdrup-felt, og det er i høj grad feltet, der har dannet grobund for den store indtjening og efterfølgende udbytte.

Lundin-topchefen understeger, at det store udbytte ikke forpurrer selskabets muligheder for at investere i den norske sokkel. Ifølge Alex Schneiter bliver de næste to år de travleste nogensinde, når det kommer til eftersøgning.

Samtidig slår han fast, at Lundin står stærkt rustet i en tid, hvor olieprisen falder.

"Vi kan tåle meget lavere oliepriser," siger Alex Schneiter ifølge Dagens Næringsliv.

Med en ejerandel på 27,7 pct. sidder Lundin-familien på aktiemajoriteten i olieselskabet gennem Lundin Family Trust, mens Equinor ejer 20,1 pct. af selskabet.

Lundins kontor atter ransaget

Lundins drift skød i vejret i tredje kvartal