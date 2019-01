Norske oliebosser er lige så positive som før sidste optur

Optimismen er vendt tilbage blandt de norske ledere i olieindustrien fire år efter det dramatiske fald i olieprisen, som lagde et stort pres på hele værdikæden, hvor flere har givet op. I dag ser det anderledes ud, viser en ny undersøgelse fra klasseselskabet DNV GL ifølge Dagens Næringsliv.

"Vi oplever en ganske stor optimisme over hele linjen. Selskaberne skal invstere mere, de skal tage flere investeringsbeslutninger og flere tror, at de vil nå deres mål for lønsomhed," siger Liv Hovem, der er topchef for DNV GL's olie- og gasvirksomhed, til det norske medie.

Undersøgelsen er lavet blandt 117 ledere i den norske olie- og gasindustri. Af dem venter 77 pct. mere vækst i industrien det kommende år.

Krisen har fået olieselskaberne til at kigge grundigt på omkostninger, som er blevet reduceret betragteligt de seneste år. Samtidig er der ifølge Hovem en større bevidsthed om, at man ikke må være lige så følsom for udsving i olieprisen som tidligere.

Mens der i kriseårene blev afskediget flere tusinde ansatte i industrien, så vil flere øge antallet af ansatte i år. I alt venter 39 pct. af lederne at skulle hyre nye, mens det for et år siden var 27 pct. 13 forventer at reducere antallet.

I efteråret 2014 faldt olieprisen dramatisk til stor overraskelse for markedet. I januar 2016 var olieprisen helt nede i 27 dollars, som var et lavpunkt i kriseperioden, hvor den bare to år tidligere havde ligget på 115 dollars. I løbet af 2018 har prisen stabiliseret sig og ligger i skrivende stund på omkring 62 dollars per tønde.

