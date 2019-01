Medie: Maersk Drilling bliver noteret i april

Børsnoteringen af rigselskabet Maersk Drilling kan være lige rundt om hjørnet, skriver Berlingske Business.

Anonyme kilder fortæller til avisen, at ledelsen i Maersk-gruppen samt storaktionæren i Mærsk-familien har truffet en beslutning om at sende Maersk Drilling på børsen kort efter generalforsamlingen 2. april.

Maersk afviser at kommentere på Berlingskes oplysninger om, at noteringen vil ske om få måneder og henviser istedet til den oprindelige deadline, som er inden årets udgang.

"Det er fortsat A.P. Møller - Mærsks plan at forfølge en notering af Maersk Drilling på Nasdaq Copenhagen i 2019. Det nærmere tidspunkt vil blive offentliggjort, når A.P. Møller - Mærsks bestyrelse beslutter at igangsætte børsnoteringsprocessen," skriver kommunikationschef i Maersk Energy, Louise Münter, i et svar til avisen.

Den selvstændige notering af Maersk Drilling er en del af Maersks strategi om at blive en rendyrket transportkoncern. Kursskiftet indebærer, at alle olierelaterede selskaber skal sælges fra.

Først røg Maersk Oil, som siden er blevet fulgt af Maersk Tankers, mens det altså er planen at notere Maersk Drilling i år. Eneste tilbageværende selskab vil herefter være offshorerrederiet Maersk Supply Service.

Uggla bliver ny næstformand i Maersk Drilling

Maersks nye strategi ligger bag lavere kreditvurdering