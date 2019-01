Atlantic Petroleum tilbagefører stor hensættelse

Atlantic Petroleum har inden udgangen af december fået endeligt overført sine licenser i Nordsøfelterne Blackbird og Ettrick og vil i den forbindelse frigive en hensættelse på mere end 11 mio. pund, eller knap 93 mio. kr., som vil styrke selskabets balance og resultatopgørelse i 2018.

Det fremgår af en meddelelse fra det lille færøske olieselskab, der desuden fortæller, at produktionen fra feltet Orlando bliver en smule forsinket.

Selskabet havde tidligere meddelt, at Decipher – feltets operatør – havde kurs mod den første produktion ved udgangen af 2018, men den første olie ventes nu inden udgangen af første kvartal i år.

Atlantic Petroleum solgte sin andel i Orlando i 2017 med aftale om at modtage 2 pct. af omsætningen fra de første 5 mio. tønder olie fra feltet, hvorefter andelen stiger til 4,35 pct. af al produktion derefter.

Atlantic Petroleum skrev i sit regnskab for tredje kvartal 4. december, at omsætningen fra Orlando ville nå resultatopgørelsen tidligt i 2019. Nu er formuleringen, at royalty-betalingerne vil starte i 2019.

