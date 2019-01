Handelsopblødning løftede olien til to måneder højt niveau

Prisen på råolie steg fredag med 3,3 pct. til 53,80 dollar per tønde. Dermed nåede olieprisen op på sit højeste niveau i næsten to måneder, ligesom den er steget med mere end 11 dollar eller godt 26 pct. siden den seneste bund juleaftensdag.

Der er tilsyneladende opblødning mellem USA og Kina i deres forhandlinger i handelskrigen, som er midt i en 90 dages våbenhvile, og det skaber glæde på markederne.

Torsdag skrev The Wall Street Journal, at USA's finansminister Steven Mnuchin på interne strategimøder har luftet ideen om at rulle de nye toldsatser på kinesisk import helt eller delvist tilbage for at motivere Kina til større indrømmelser.

Fredag kunne Bloomberg News så fortælle, at Kina har tilbudt at øge sin import fra USA, så der om seks år er balance i samhandelen.

Og selv om det amerikanske finansministerium har afvist artiklen fra The Wall Street Journal, og selv om ingen har bekræftet nyheden fra Bloomberg News, så holder investorerne fast i den positive stemning, da handelskrigen ellers truer med at bremse den globale vækst og dermed også efterspørgslen på olie.

"Oplevelsen af faldende efterspørgsel, der viste sig de økonomiske tal, vender rundt, og det vil bringe spekulanterne tilbage," siger chefstrateg Bob Iaccino hos Path Trading Partners til Bloomberg News.

/ritzau/FINANS

