Olielandes produktion falder markant

Oliepriserne stiger fredag, efter at en rapport fra OPEC viste, at organisationens produktion er faldet markant sidste måned, hvilket letter på frygten for forlænget overforsyning.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 61,74 dollar mod 60,41 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,62 dollars mod 51,19 dollars torsdag eftermiddag.

Sammen med andre producenter såsom Rusland, reducerede OPEC olieproduktionen i december før en ny aftale om at begrænse olieudbuddet trådte i kraft den 1. januar.

OPEC oplyser i sin månedsrapport, at dets olieudbud faldt med 751.000 tønder per dag i december til 31,5 mio. tønder om dagen, hvilket var det størst månedlige fald i næsten to år.

I rapporten nedjusterer OPEC også sine forventninger til den gennemsnitlige, daglige efterspørgsel på råolie i 2019 til 30,8 mio. tønder om dagen, en nedjustering på 910.000 i forhold til 2018's gennemsnit.

Olieproducenterne er således kommet stærkt fra start for at afværge råolieoverskud i 2019, da en sløv økonomi dæmper efterspørgslen.

Ifølge Reuters er skriverier i Wall Street Journal om, at USA overvejer at rulle de nye toldsatser på import fra Kina helt eller delvist tilbage, også med til at understøtte finansmarkederne, herunder oliepriserne.

