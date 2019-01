Equinors topchef ser en anderledes fremtid for norsk sokkel

Fremtiden tegner til at blive anderledes for norsk sokkel.

Sådan lyder vurderingen fra Equinors CEO Eldar Sætre ifølge Dagens Næringsliv. Topchefen forventer, at 2019 kommer til at være præget af "et vældigt stort aktivitetsniveau" hvor der vil komme nye olieinvesteringer på den norske sokkel. De efterfølgende år vil dog ikke byde på en ligeså stærk vækst, lyder det fra topchefen.

Stigningen i investeringerne lige nu skyldes udbygninger af flere af de store oliefelter i Norge, lyder det fra Sætre ifølge avisen. Om tre år venter han at se en "helt anderledes portefølje" med mange mindre projekter, som sammenlagt vil medføre et lavere aktivitetsniveau af olieproduktion i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

"Vi kommer til at se en anden fremtid fremover. Vi peger ofte på 2022, der er året, hvor vi begynder at se begyndelsen på enden for mange af de store projekter på norsk sokkel," siger Eldar Sætre ifølge Dagens Næringsliv.

Forventningerne til investeringslysten på den norske sokkel er store for i år, viste en analyse fra Norsk olje & gass i denne uge.

Brancheorganisationen forventer, at investeringsniveauet lander på 184,5 mia. norske kroner i 2019. Der er tale om en stigning sammenlignet med sidste år, hvor der ifølge en opgørelse fra det norske statistik sentralbyrå (SSB) blev investeret 155,5 mia. norske kroner.

