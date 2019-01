Enhedslisten indkalder minister til samråd efter gennemgang af hemmelige Maersk-papirer

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har vildledt Folketinget i sagen om, hvorvidt franske Total kunne beholde en politisk skatteaftale fra 2003, der sikrer Total mod nye skattestigninger i Nordsøen frem til 2042, da selskabet købte Maersk Oil. Det mener Rune Lund, finans- og skatteordfører i Enhedslisten, der nu indkalder Lars Christian Lilleholt til et lukket samråd om sagen i slutningen af januar.

Det skriver Børsen.

Total købte Maersk Oil i 2017 for omkring 47 mia. kr. Rune Lund har for nylig fået mulighed for at gennemlæse en lang række hemmelige dokumenter i sagen udarbejdet af statens fortrukne advokat, Kammeradvokaten. Efter denne gennemlæsning sætter han nu spørgsmålstegn ved Lars Christian Lilleholts svar til Folketinget, hvor ministeren forklarede, at staten var nødt til at overdrage kompensationsaftalen til Total. Dermed gik staten glip af, hvad Rune Lund over for Finans har kaldt et muligt milliardbeløb.

"Mit klare indtryk efter at have læst de fortrolige papirer bag er, at Folketinget er blevet vildledt og misinformeret på det groveste. Hvis man i virkeligheden godt kunne have undladt at give kompensationsaftalen videre i en af Danmarkshistoriens største handler, uden at Folketinget er blevet vejledt korrekt om det, er det potentielt en kæmpe skandale," siger Rune Lund til Børsen.

Skatteordføreren understreger over for avisen, at der skal en "meget god forklaring til" samt, at han har tænkt sig at følge sagen helt til dørs. Enhedslisten nyder opbakning fra SF og Alternativet, mens Socialdemokratiet ikke har ønsket at udtale sig, skriver Børsen. Lars Christian Lilleholt er ikke vendt tilbage på Børsens henvendelse.

