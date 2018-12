Vattenfall giver kontrakter for milliarder på Kriegers Flak

En række leverandører har sikret sig hårde julegaver fra Vattenfall. Efter det svenske energiselskab torsdag traf den endelige finansielle investeringsbeslutning på havmølleparken Kriegers Flak, er det således blevet tid til at dele kontrakter ud i både syd, vest og nord.

Blandt andet har den danske fundamentproducent Bladt fået ordre på levering af de 72 overgangsstykker til den kommende park. Guirlanden af kabler mellem møllerne skal leveres af britiske JDR Cable System og installeres af landsmændene fra Global Marine, mens hollandske Van Oord installerer fundamenterne. Foruden Bladts TP'ere skal de bestå af monopæle fra tyske EEW, der også har fundet julehumøret frem

"Det er gode nyheder for vores selskab lige før jul," konstaterer EEW's adm. direktør Heiko Mützelburg, der kvitterer med en glædelig julehilsen til den svenske ordregiver, som der tidligere er leveret monopæle til på det tyske Sandbank-projekt.

"Eftersom samarbejdet på Sandbank har været så fremragende, så er jeg overbevist om, at vi også vil færdiggøre Kriegers Flak sammen med succes."

Samlet har kontrakterne en værdi på knap 2,2 mia. kr. Dertil kommer kontrakten på de 72 8MW-møller, som Siemens Gamesa allerede fik lov at pakke op forrige november. Mens NKT allerede før julen 2016 fik ordren på eksportkablet til Kriegers Flak Combined Solution, der skal forbinde Kriegers Flak med den tyske Baltic 2-park, der kobles på både det danske og tyske net. Her var ordregiveren dog Energinet og 50 Hertz.

Hos Vattenfall selv peges der i forbindelse med ordreannonceringerne på den blødere gave, selskabet vil give de danske elforbrugere med parken.

"Kriegers Flak er helt i front i vores bestræbelser på at reducere omkostningerne til vindenergi til fordel for elforbrugerne. For at levere på det løfte skal vi drive innovationen i tæt samarbejde med partnere i vores forsyningskæde. Vi indgår med kontrakterne et samarbejde med betroede virksomheder i branchen, og vi glæder os til samarbejdet," siger selskabets danske landechef, Michael Simmelsgaard.

