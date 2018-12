Equinor køber halvdelen af polsk offshore-udviklingsprojekt

Det norske energiselskab Equinor, der tidligere gik under navnet Statoil, har købt halvdelen af offshore-udviklingsprojektet Baltyk 1 i Polen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Equinor har udnyttet en option, som energiselskabet fik med, da det i maj købte halvdelen af de to projekter Baltyk 2 og 3 fra Polenergia.

"Vi er meget tilfredse med at øge vores tilstedeværelse i Polen yderligere og arbejde sammen med Polenergia, der er et erfarent energiselskab med et dybdegående kendskab til det polske energimarked. Købet styrker vores tilstedeværelse i Østersøen og giver os mulighed for skalering og synergier i et længere perspektiv," siger Jens Økland, vicedirektør for strategi og forretningsudvikling i Equinors afdeling "New energy solutions", i meddelelsen.

Baltyk 1-projektet har en mulig kapacitet på op til 1560 megawatt (MW). Projektet er i Østersøen omtrent 81 kilometer fra havnen i Leba, Polen.

