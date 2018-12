Vattenfall vender tomlen op til Kriegers Flak

Da Vattenfall i 2016 vandt budrunden om at etablere havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen, var det med den laveste pris på strøm, som verden endnu havde set.

Energiselskabet har nu truffet sin endelige investeringsbeslutning og har givet grønt lys til etablering af parken, skriver Vattenfall i en pressemeddelelse.

"Investeringen i Kriegers Flak vil øge Vattenfalls havvindkapacitet betydeligt og er en hjørnesten i vores ambition om at muliggøre en fossilfri fremtid inden for en generation - samt et stort skridt i Danmarks grønne omstilling. Vi er glade for at have nået denne milepæl," siger administrerende direktør Magnus Hall i meddelelsen.

Havmølleparken kommer til at bestå af 72 møller med en kapacitet på 8,4 megawatt (MW). Det giver en samlet kapacitet på 604,8 MW. Parken ventes at være i fuld drift inden udgangen af 2021.

