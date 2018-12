Maersk Drilling dropper månedsopdateringer

Rigselskabet, der er ejet af A.P. Møller-Mærsk, men efter planen skal børsnoteres som selvstændigt selskab i 2019, dropper den månedlige statusrapport for flåden af borerigge og -skibe. Det oplyser Maersk Drilling til Ritzau Finans.

Den månedlige PDF-rapport har ellers været fast praksis i selskabet i mere end syv år. Helt tilbage til de tider, hvor Maersk Drilling var et selskab i stor vækst og udset til at levere 1 mia. dollars til Maersks bundlinje hvert år.

Siden blev borebranchen ramt af en stor opbremsning i forbindelse med olieprisens pludselige fald, og vækstmålene blev sløjfet. Få år senere valgte Mærsk-koncernen helt at droppe olie og gas som forretningsområde, hvilket er årsagen til, at Drilling-divisionen står over for en skilsmisse fra Esplanaden.

Månedsrapporten, der viser riggenes planer for de næste fem år med oplysninger om kontrakter, kunder og geografier, vil blive erstattet af en kvartalsvis opdatering, oplyser Maersk Drilling.

Første kvartalsopdatering gives i det årsregnskab for 2018, Maersk Drilling vil fremlægge i februar 2019 forud for den planlagte børsnotering, som der endnu ikke er dato på.

