Analysehus forventer elendigt rigmarked

De store rigselskaber har set lysere på fremtiden i 2018.

Seadrill har for eksempel glædet sig over at være kommet igennem en restrukturering, og Transocean har udtrykt tro på en bedre oliepris og dermed et bedre oliemarked, skriver Dagens Næringsliv.

Men selskaberne har glædet sig for tidligt og måske endda været for overdrevent optimistiske, vurderer analysehuset IHS Markit.

"Selv med okay oliepriser, kan man ikke forvente, at aktiviteten kommer tilbage, hvor den var," siger Erik Simonsen fra IHS Markit til avisen.

Vurderingen er blandt andet gjort ud fra udnyttelsesgraden af riggene, som på nuværende tidspunkt ikke ligger på mere end 48 pct.

Den kan stige til mellem 60 og 70 pct., hvis olieselskabernes investeringer stiger frem mod 2022, men skal den for alvor op, kræver det, at der sker et stort ryk med ophugning.

