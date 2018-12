Scorpio ser ny offshore-investering som den første af flere

Der er kun gået to uger, siden kontakten mellem Nordic American Offshore og Scorpio-gruppen blev skabt.

Det beskriver ifølge Scorpio-gruppens president Emanuele Lauro, hvor hurtigt tingene kan ændre sig inden for offshore-markedet for tiden.

Offshore-markedet er udfordret og har sådan set været det i tre-fire år, men vi mener, at selskabet er veldrevet , har aktiver af høj kvalitet og et godt fokus på Nordsøen. Emanuele Lauro, president, Scorpio Gruppen

Og dermed illustrerer det også, at der sagtens kan komme endnu et træk fra Scorpio-gruppen igen, hvis der opstår muligheder i offshore, vurderer topchefen over for ShippingWatch.

Med en investering på fem mio. dollars har Scorpio overtaget kontrollen med Herbjørn Hanssons Nordic American Offshore (NAO), som har ligget under tankrederiet Nordic American Tankers. Investeringen kommer efter, at planer om en fusion mellem netop NAO og et andet rederi, Horizon, blev droppet for nylig.

Scorpio-gruppen, der ellers er mest kendt for de to rederier Scorpio Tankers og Scorpio Bulkers, har dog været aktiv i offshore et par år blandt andet med besætningsskibe og ankerhåndteringsskibe ud for Vestafrika, så på den måde er købet af NAO ikke et nyt forretningsområde for Scorpio-gruppens ledelsesduo, der udover Emanuelle Lauro tæller Robert Bugbee.

De sætter sig da også begge i de ledende roller i NAO med Lauro som formand og CEO og Bugbee som president.

"Jeg er meget taknemmelig over for Hansson-familien, at denne handel har kunnet lade sig gøre. Offshore-markedet er udfordret og har sådan set været det i tre-fire år, men vi mener, at selskabet er veldrevet , har aktiver af høj kvalitet og et godt fokus på Nordsøen," forklarer Emanuelle Lauro.

Svære tider

Han ønsker ikke selv at komme med et bud på, hvordan NAO's ti forsyningsskibe skal klare udviklingen inden for offshore, som stadig anses som yderst krævende af flere.

Senest er det adm. direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, som i et interview med ShippingWatch tidligere i dag beskrev, at der fortsat er "stor ubalance i værdikæden".

Emanuele Lauro regner dog ikke med, at investeringen i NAO bliver den sidste inden for segmentet.

"Jeg forventer, vi vil fortsætte med at vokse inden for offshore og blive en rigtig spiller. Nu er vi kommet ind i Nordsøen, og det er vigtigt," siger han og understreger, at der ikke ligger i det, at balancen mellem rederidelen og offshore vil tippe.

I en udtalelse til fondsbørsen sagde han endvidere:

"Jeg er beæret over at få lov til at føre det her selskab gennem sin næste udviklingsfase. På trods af, at der er udfordringer i offshoremarkedet på kort sigt, tror jeg på, at NAO har alle de nødvendige egenskaber, der kræves for at kunne klare sig på den lange bane: dygtige mennesker, kvalitetsaktiver og gode forhold med vigtige interessenter, først og fremmest långiverne og aktionærerne. Mit fokus i de kommende uger bliver at sikre, at det her stærke selskab kan positionere sig rigtigt for at udnytte de forbedrede fundamentale markedsvilkår, der er på vej."

NAO har i et stykke tid været presset på økonomien. Det seneste kvartalsregnskab viste et underskud for nettodriftsresultatet på seks mio. dollars, og Hansson har ikke lagt skjul på, at der skulle ny kapital og nye ejere ind.

"Vi opfordrer de investorer, der er interesseret i offshoresektoren til at overveje at købe aktier i NAO," som det hed afslutningsvis i den seneste regnskabsmeddelelse.

