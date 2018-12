Maersk Drilling får påbud fra myndighederne i Norge

Maersk Drilling har fået et påbud om at stramme op på sikkerhedsprocedurerne på sine borerigge i Norge. Det skriver det norske Petroleumstilsynet i en pressemeddelelse.

Mærsk-selskabet er sammen med Transocean og Odfjell blevet inspiceret, og tilsynet har ikke været tilfreds med procedurerne omkring redningsbåde.

Maersk Drilling har efter besøget haft mulighed for at forklare, hvordan de vil rette op på sagerne, men svaret har ikke været tilfredsstillende for myndighederne.

Nu har selskabet indtil 31. marts 2019 til at efterleve påbuddet om tydeligere procedurer og krav på sikkerhedsfronten.

/ritzau/FINANS